غيبوبة سكر وزجاج بالمطبخ.. مفاجآت في أقوال زوج سيدة عثر عليها ذبيحة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمع رجال المباحث الجنائية لأقوال عامل في واقعة العثور على جثة زوجته بها جرح ذبحي بالرقبة بمنطقة منشأة البكاري بالهرم، مساء الخميس.

الزوج "صبري 36 سنة" نفى تورطه في وفاة زوجته الثلاثينية شارحا "كنت نايم جنب عيالي صحيت من النوم على صوت في المطبخ".

وأضاف الزوج أن زوجته فقدت وعيها إثر دخولها في غيوبية مرض السكري الذي تعاني منه "القزاز اتكسر على رقبتها لما وقعت".

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على قتيلة داخل منزلها بمنطقة منشأة البكاري.

ووجه العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم.

المعاينة الأولية للرائد أحمد عصام ومعاونيه الرائدين عبد الباقي أمين ومحمد سعودي، أثبتت أن الجثة لسيدة تدعى "صابرين" تبلغ من العمر ٣٣ سنة، بها جرح بالرقبة، لديها 4 أطفال، وعثر على بقايا زجاج بأرضية المطبخ بجوار جثة الزوجة.

وتحفظت القوات على الزوج؛ لمناقشته والوقوف على الملابسات الكاملة للواقعة مع فرض كردون أمني تزامنا مع وصول فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.