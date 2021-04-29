قرار قضائي جديد بشأن قاتل الطفلة "جنى" في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبشواى بالفيوم، المتهم "ك.ع.ق" 21 عامًا، والمقيم بقرية العجميين 15 يومًا، على ذمة التحقيق، بعد اعترافه بقتل الطفلة "جنى.م.ع" 11 عامًا تلميذة بالصف الرابع الأبتدائى، بعد استدراجها داخل منزله وخنقها وضربها بسكين.

كان العقيد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم ألقى القبض على المتهم، فور وصوله لقريته عقب الحادث بأيام، حيث اعترف بأنه حضر من القاهرة يوم سوق القرية للعمل على تروسيكل يملكه، وأنه طلب من الطفلة شراء علبة سجائر له وأنها عادت لتخبره بعدم وجود سجائر لدى المحل القريب من منزلها وبعدها طلب منها الدخول للمنزل لمساعدته فى ترتيب المنزل، وعقب ذلك وضع يده على الفتاة وحاول مداعبة جسدها، إلا أنها رفضت وحاولت الصراخ، فوضع يده فى فمها لاسكاتها حتى لا يسمعها الجيران، خاصة أن المسافة بين منزل المتهم والقتيلة لا يتعدى 3 أمتار.

وقال المتهم فى اعترافاته أنه بعد ذلك ضرب الطفلة على رأسها، ثم عاجلها بطعنات بسكين، إلا أن نصل السكين انفصل داخل جسد الطفلة، وتبقى في يده مقبض السكين فقط فترك النصل في جسد الضحية، وبعدها قام بلفها ببطانية وضعها في غرفة.

وتابع المتهم: شاركت في البحث عن الطفلة بصحبة أسرتها وجيرانها، وبعد 48 ساعة وقبل سفري للقاهرة، انتظرت آخر الليل، ووضعت جثة الفتاة داخل بطانية وألقيتها في منطقة حوض "واصف" بمحيط قرية قصر بياض على بعد 5 كيلومترات من منزل القتيلة، ثم حرقت البطانية للخلاص من الدماء وتخلصت من مقبض السكين فى البحر، وهربت إلى القاهرة لإبعاد الشك عني".

وقرر أحمد حمزة وكيل نيابة أبشواي حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق في الواقعة، وبالعرض على قاضي المعارضات أصدر قراره المتقدم.

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