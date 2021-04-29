زجاج يفترش المطبخ إلى جوار الجثة.. معاينة المباحث في "ذبيحة الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة معاينة مسرح العثور على جثة ربة منزل بها جرح ذبحي بالرقبة داخل منزلها بالهرم، مساء الخميس.

المعاينة أثبتت وجود زجاج مكسور يفترش أرضية المطبخ بجوار جثة الزوجة. وتبين أنها متزوجة من عامل منذ عدة سنوات، ولديهما 4 أطفال.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على قتيلة داخل منزلها بمنطقة منشأة البكاري.

ووجه العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم.

المعاينة الأولية للرائد أحمد عصام ومعاونيه الرائدين عبد الباقي أمين ومحمد سعودي، أثبتت أن الجثة لسيدة تدعى "صابرين" تبلغ من العمر ٣٣ سنة، بها جرح بالرقبة.

وتحفظت القوات على الزوج لمناقشته والوقوف على الملابسات الكاملة للواقعة مع فرض كردون أمني تزامنا مع وصول فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.