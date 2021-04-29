محمد عمّار: عدد الوفيات بكورونا ارتفع منذ تولي المشيشي الحكم... خسرتم حكومة الفخفاخ وأنتم اليوم مع الفشل شخصيا

اسماعيل عبد الحي - أكد النائب بالبرلمان محمد عمار في تدوينة على صفحته الرسمية "فايس بوك" أن عدد الوفيات منذ تولي هشام المشيشي رئاسة الحكومة ارتفع واصبح بمعدل 1300 حالة وفاة شهريا و2000 وفاة خلال شهري مارس المنقضي وأفريل الجاري.

واعتبر عمار ان هذه النتائج بسبب غياب الدولة والارادة السياسية مشيرا الى أن الدولة "مستهترة أكثر من المواطن في ظل غياب عدد التلاقيح اللازمة رغم مصادقة البرلمان على القروض بالمليارات " وتابع عمار "خسرتم حكومة كانت تعمل بكل قواها و على جميع الاصعدة نتيجة عدم تحقيق مغانم بعض الاحزاب التي لا تؤمن بالدولة و انما تؤمن بالمصالح الضيقة ..انتم اليوم مع الفشل شخصيا الذي مازال يبحث عن امتصاص دم ما بقي من الدولة" وفيما يلي نص التدوينة:

منذ بداية الوباء الى غاية غرة سبتمبر 84 حالة وفاة الله يرحمهم و منذ ذاك الحين الى غاية اليوم اي بعد ثمانية أشهر فقط من عمر هذه الحكومة وصل العدد الى اكثر من 10500 وفاة الله يرحمهم اي بمعدل 1300 حالة وفاة شهريا في حين ارتفع العدد عن 2000 حالة خلال شهري مارس و افريل .

حكومة الفخفاخ طبقت القانون على الجميع و وفرت المال للمسائل الاجتماعية حيث أحصت اكثر من مليون عائلة فقيرة و جهزت بنية تحتية كاملة حول الواقع الاجتماعي و احصائيات ادارية و ترسانة قانونية و تطبيقات للمؤسسات لمتابعة نشاطها و قرارات وصلت حد ان رجل اعمال رفض الحجر الفندقي متحصنا بفندقه و رغم التدخلات السياسية الا انه عاد من ولاية نابل الى سوسة غصبا عنه تطبيقا للقانون .

اليوم و اواخر فيفري و رغم الحجر الصحي الموجه الا انه تم خرق كل البروتوكولات الصحية وايجار حافلات الدولة و تم خرق حجر الجولان ليلا و تكديس الناس في محمد الخامس و سوسة و صفاقس على بعضهم البعض لنحصد أرواحا بشرية بالالاف ..عندما تغيب الدولة و الارادة السياسية نجد مثل هذه النتائج ..

الدولة قوية فقط على التونسيين بالخارج ، تفرض عليهم أقصى العقوبات رغم ان غالبية العائدين تلقوا الجرعات الاولى و الثانية و يطبقون القانون في بلدان الاقامة