الصين تطلق الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية في إطار استكمال عملية بنائها

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

أعلنت الصين اليوم الخميس إطلاق وحدة (تيانخه) الأساسية لمحطتها الفضائية في إطار مساعيها لاستكمال عملية بناء المحطة في نهاية العام المقبل.



وقالت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء التابعة لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية في بيان بحسب وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان وحدة (تيانخه) تم إطلاقها على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش - 5 بي واي 2) من مركز ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوب الصين.

وأضافت ان عملية بناء محطة الفضاء الصينية ستستمر نحو عام واحد اذ تجري نحو عشر مهمات متتالية من بينها أربع رحلات مأهولة على ان تصبح المحطة قابلة للتشغيل في عام 2022.

وذكرت ان الوحدة الاساسية ستكون محورا للادارة والتحكم في محطة الفضاء (تيانقونغ) وستضم رواد الفضاء في أثناء فترة اقامتهم اذ يبلغ إجمالي طول الوحدة 6ر16 مترا وقطرها الأقصى 2ر4 أمتار وتصل كتلة الإقلاع لها 5ر22 طنا.

واوضحت ان محطة الفضاء ستكون على شكل حرف "تي" مع وجود الوحدة الأساسية في المركز وكبسولة مختبر على كل جانب حيث سيبلغ وزن كل وحدة أكثر من 20 طنا مضيفة انه في حال التحام المحطة بالمركبة الفضائية المأهولة والمركبة الفضائية للبضائع يمكن أن يصل وزنها إلى ما يقرب من 100 طن.

وبينت الاكاديمية ان محطة الفضاء الصينية ستعمل في المدار الارضي المنخفض على ارتفاع قدره من 340 كيلومترا إلى 450 كيلومترا حيث حددت مدة التشغيل ما بين عشر سنوات الى 15 سنة.

وكشفت ان الصين تهدف إلى أن تصبح المحطة "مختبرا فضائيا" يدعم الإقامة الطويلة لرواد الفضاء والتجارب العلمية والتكنولوجية والتطبيقية واسعة النطاق والمساهمة في التنمية السلمية واستخدام موارد الفضاء من خلال التعاون الدولي وإثراء التقنيات والخبرة لاستكشافات الصين المستقبلية في الفضاء.