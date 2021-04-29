انت الان تتابع خبر خلال العيد.. الصحة النيابية تدعو لفرض 'حظر شامل' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعت لجنة الصحة النيابية، اليوم الخميس، إلى فرض حظر شامل خلال فترة العيد للحد من انتشار الوباء، فيما أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها منع دخول السلالة الهندية إلى العراق.
وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "هناك مخاوف كبيرة من دخول سلالة الوباء الجديدة التي ظهرت في الهند إلى العراق"، مبينا ان "اللجنة مع تشديد الإجراءات الوقائية والرجوع إلى الحظر الشامل خلال أسبوع العيد".
وأكد أن "اللجنة تدعم تشديد الإجراءات لأن الوضع خطر وعدد الإصابات بارتفاع مستمر وعدد الملقحين دون المستوى إضافة إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ".
وأكد أن "اللجنة تدعم تشديد الإجراءات لأن الوضع خطر وعدد الإصابات بارتفاع مستمر وعدد الملقحين دون المستوى إضافة إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ".
وأضاف الغريباوي أن "هناك معلومات عن دخول إحدى الحالات المصابة بالسلالة الهندية لذي قار"، مشدداً على "ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع دخول هذه السلالة لأنها أكثر خطورة وفتكاً".
وأشار إلى أن "لجنة الصحة النيابية تتواصل مع وزارة الصحة لإتخاذ كافة التدابير من أجل منع وصول السلالة الجديدة إلى العراق وانتشارها ونشدد على ضرورة أن يلتزم المواطن بالوقاية".