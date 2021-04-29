رئيس الموساد ينقل لوزير خارجية أمريكا قلق بلاده بشأن "نووي إيران"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقل رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن، قلق بلاده بشأن "نووي إيران".

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن كوهين أعرب عن قلق إسرائيل العميق بشأن تطورات الملف النووي الإيراني.

جاء ذلك خلال اجتماع في واشنطن ضم من الجانب الإسرائيلي رئيس الموساد وسفير تل أبيب في واشنطن جلعاد أردان، فيما شارك من الجانب الأمريكي أنتوني بلينكن الأمريكي ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولين آخرين.

وكان كوهين وصل إلى واشنطن هذا الأسبوع لنقل رسالة قلق إسرائيلية بشأن المفاوضات الجارية مع إيران في فيينا.

وكثفت إسرائيل من تحركاتها باتجاه واشنطن، بالتزامن مع تقديرات بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران في فيينا.

وكانت إسرائيل أبدت في وقت سابق، قلقها من المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حول الملف النووي.

ويأتي هذا القلق، إثر تقييمات أمنية إسرائيلية توقعت عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران.