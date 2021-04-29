واشنطن تكشف مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن إيران أصبحت تمتلك من اليورانيوم المخصب 10 أضعاف الكمية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وأضاف نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن الطريق لا يزال طويلًا أمام المباحثات غير المباشرة مع إيران، كي تسفر عن اختراق ملموس.



وفي وقت سابق، نقل رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن، قلق بلاده بشأن "نووي إيران".

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن كوهين أعرب عن قلق إسرائيل العميق بشأن تطورات الملف النووي الإيراني.

جاء ذلك خلال اجتماع في واشنطن ضم من الجانب الإسرائيلي رئيس الموساد وسفير تل أبيب في واشنطن جلعاد أردان، فيما شارك من الجانب الأمريكي أنتوني بلينكن الأمريكي ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولين آخرين.

وكانت إسرائيل أبدت في وقت سابق، قلقها من المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حول الملف النووي.

ويأتي القلق، إثر تقييمات أمنية إسرائيلية توقعت عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران.