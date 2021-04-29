رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تعزية إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن في وفاة الأمير محمد بن طلال.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للملك.

ونعى الديوان الملكي، في بيان، الأمير محمد بن طلال الذي توفي اليوم الخميس عن عمر يناهز 80 عاما.

