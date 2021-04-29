ماكرون يعلن إعادة فتح المحلات تدريجياً.. ويكشف عن موعد رفع الحظر

باريس: «أ ف ب»

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن المتاجر وشرفات المطاعم والمواقع الثقافية مثل دور السينما والمتاحف ستفتح مجدداً اعتباراً من الأربعاء 19 مايو/أيار، تزامناً مع تأخير ساعة حظر التجول إلى التاسعة مساء، في مقابلة أجرتها معه الصحافة المحلية الفرنسية.

وسيكون بإمكان المقاهي والمطاعم استقبال الزبائن في الداخل اعتباراً من 9 يونيو/حزيران مع تأخير ساعة حظر التجول إلى 23:00، قبل رفعه تماماً وإلغاء القيود على عدد الزبائن المسموح بهم في 30 يونيو/حزيران، إذا سمح الوضع الصحي بذلك.

وقال ماكرون بحسب مقتطفات نشرتها الصحف على مواقعها، على أن تبث المقابلة كاملة في الساعة 21:00 بتوقيت جرينتيش: «المرحلة الصفر كانت إعادة فتح المدارس في 26 أبريل/نيسان. اضطلعنا بهذه الأولوية التربوية وباستراتيجية التعايش مع الفيروس هذه، وذلك في ظل معدل إصابات مرتفع، أعلى من جيراننا».

وتابع: «بعد ذلك سنفتح على أربع مراحل. في الثالث من مايو/أيار، سنضع حداً للتصاريح والقيود على التنقل. واعتباراً من 19 مايو/أيار، علينا استعادة نموذج عيشنا على الطريقة الفرنسية، مع لزوم الحذر والمسؤولية: نمط عيشنا، ثقافتنا، الرياضة».

وسيكون بإمكان الحانات والمطاعم استقبال الزبائن بمعدل ستة أشخاص كحد أقصى لكل طاولة على الشرفات اعتباراً من 19 مايو/أيار، ثم داخل الصالات اعتباراً من 9 يونيو/حزيران.

أما المتاحف ودور السينما والمسارح وصالات العروض الموسيقية، فستستأنف نشاطها مع استقبال 800 شخص كحد أقصى في الداخل وألف في الخارج. والأمر نفسه ينطبق على الملاعب الرياضية في الهواء الطلق.

أما القاعات الرياضية، فستعاود فتح أبوابها اعتباراً من 9 يونيو/حزيران مع التزام الحد الأقصى المسموح به من الزبائن وتبني التدابير الصحية المناسبة.

وسيسمح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتباراً من 30 يونيو/حزيران مع إبراز إفادة صحية؛ أي فحص لكشف الإصابة سالب أو إفادة تلقيح.

غير أنه يبقى من الممكن تعديل كل هذه التدابير وجدولها الزمني، لا سيما في حال تفاقم الوضع الصحي بشكل مفاجئ وكبير، وذلك بتقييم الوضع في كل مقاطعة على حدة.