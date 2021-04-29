شكرا لقرائتكم خبر عن جاني يطمئن على إعداد منتخب الصالات للبطولة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يواصل منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات تحضيراته الفنية والبدنية لتمثيل الدولة في النسخة الأولى من البطولة العربية لكرة قدم الصالات، المقرر أن تلعب خلال الفترة من 20 ولغاية 30 مايو/أيار المقبل.

ويقود تدريبات «أبيض الصالات» الطاقم الوطني بقيادة المدرب عبد الرؤوف عمر ومساعده عدنان الهولي. واطمأن عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الصالات على سير الإعداد، وأشاد بانضباط اللاعبين وجديتهم في التدريبات بعد أن حثهم على بذل الغالي والنفيس لأجل تقديم أفضل المستويات وإحراز أفضل النتائج، مطالباً بالتمثيل المشرف الذي يليق باسم دولة الإمارات، مع الوضع في الاعتبار أن البطولة العربية لكرة الصالات تعتبر فكرة إماراتية.

من جهته، قال خميس الشامسي مشرف المنتخبات الوطنية: «تلقينا طلبات ورسائل رسمية من منتخبات العراق ولبنان وتايلاند وفيتنام لخوض أربع مباريات ودية دولية أمام منتخب الإمارات، قبل التوجه إلى مصر في 18 مايو/أيار القادم».

وأوضح الشامسي أن منتخب الإمارات وافق مبدئياً على اللعب أمام أفضل منتخبات آسيا حالياً، ولم يحدد مواعيد المباريات الأربع. وكشف أن منتخبات لبنان والعراق وفيتنام وتايلاند ستكون موجودة في الدولة للتنافس في «البلاي أوف» المؤهل إلى مونديال ليتوانيا 2021، وستكون المباريات خلال يومي 23 و25 مايو/أيار القادم على ملعب نادي خورفكان.