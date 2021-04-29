شكرا لقرائتكم خبر عن «فراسة» بطلة كأس الوثبة ستاليونز في ولفرهامبتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هيمنت خيول إسطبلات شادويل على المراكز الثلاثة الأولى في سباق كأس الوثبة ستاليونز البالغ طوله 1400 متر، والذي جري، أمس الأول الأربعاء، في مضمار ولفرهامبتون، وجائزته 4000 جنيه استرليني، برعاية «مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي».

وتوجت «فراسة» لإسطبلات شادويل بقيادة الفارس مارك جريهان، بطلة للسباق بعد فاصل من الإثارة والتشويق، لتتفوق بفارق رأس عن وصيفتها ورفيقة إسطبلها «الدانة» بقيادة دانييل مسكت، وكلاهما بإشراف المدرب جيمس اوين.

وشارك في السباق الذي أقيم على المضمار الرملي 10 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وجاء السباق قوياً، خاصة في عمق المستقيم، حين تقدمت المرشحة الأولى «الدانة» ولكن «فراسة» لم تترك لها المجال واسعاً لتخطف اللقب.

وتمكنت «فراسة» المنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «رانيا دو كروات» من تسجيل زمن قدره 1:40:56 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 6.5 طول، «السمسام» بقيادة الفارس ريان تيت، وبإشراف المدرب فيليب كولنجتون.

وعلى صعيد آخر، نجح «ابيس» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بقيادة اوليفييه بيلييه، من الفوز في سباق كأس «مهرجان سباقات منصور بن زايد العالمي» للخيول العربية الأصيلة «بري دورمان» للفئة الثالثة بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

وشارك في السباق البالغة جائزته المالية 20 ألف يور 9 خيول في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر، وتفوق «ابيس» بفارق أنف عن «منير دو سوليل» لعبدالله فهد العطية، وقيادة جوليان اوج، وسجل البطل زمناً قدره 2:08:20 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «هوجار دو لاردوس» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وقيادة جيروم كابري، وجميع الخيول الثلاثة الأولى بإشراف المدرب توماس فورسي.