كأس نائب رئيس الدولة بين «الملك» و«الفرسان»

دبي: مسعد عبد الوهاب

تستضيف صالة نادي الوصل في التاسعة و45 دقيقة من مساء اليوم الجمعة مواجهة مثيرة تجمع فريقي شباب الأهلي والشارقة، في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، التي سيسدل بها الستار على مسابقات الموسم لفئة الرجال.

ويسعى كلا الفريقين إلى حصد اللقب الثاني له هذا الموسم، حيث توج «الفرسان» في مارس الماضي بطلاً للدوري، وتوج «الملك» في 4 أبريل الجاري بكأس رئيس الدولة.

ويطمح شباب الأهلي إلى الانفراد بصدارة أكثر الفرق تتويجاً بالبطولة، بانتزاع لقب سادس في مسيرته بعد ألقابه مواسم (2011-2012 و2012-2013 و2013-2014 و2016-2017 و2017-2018)، ما يمكنه من فض الشراكة مع النصر في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 5 ألقاب لكل منهما، بينما يسعى الشارقة إلى إحراز اللقب الأول له في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة التي كانت نسختها الأولى انطلقت في موسم 2007-2008.

ويعول كلا الفريقين على نخبة العناصر الوطنية، وقوة المحترفين الأجانب في صفوفهما، ويخوض مدرب شباب الأهلي واللاعب السابق في النادي سعيد عتيق النهائي الأول له، بعد أن تسلم مهام القيادة الفنية بدلاً من المدرب الإيطالي جورجيو فيالي الذي استغنت عنه إدارة النادي، ويراهن عتيق بدوره على زملائه السابقين من نجوم المنتخب الأشقاء محمد وأحمد عبد اللطيف، وسعيد ومحمد مبارك، بجانب قيس عمر وطلال سالم وخليفة خليل، وصانع الألعاب الأمريكي جوستن برونيل، ومن خلفه لاعب ارتكاز المنتخب الألماني العملاق مايك زاكير البالغ طوله 210 سنتيمترات.

وعلى الجانب الآخر يراهن عبد الحميد إبراهيم مدرب الشارقة المخضرم الذي يقود مسيرة إنجازات «الملك» بنجاح، على نجوم الفريق الدوليين راشد ناصر وجاسم محمد عمر، ويونس خميس وحميد هاشل، ومن خلفهم الأمريكي تايلور ويلكسون الذي يخوض موسمه الرابع مع الفريق وتوج معه بثنائية الأندية الخليجية الأبطال في نسختيها الأخيرتين، ولقب الدوري الموسم الماضي، وكأس رئيس الدولة للموسم الحالي.