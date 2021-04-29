الديوان الملكي الأردني يعلن وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للملك

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

أعلن الديوان الملكي الأردني، الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للملك.



ونعى الديوان الملكي، في بيان، الأمير محمد بن طلال الذي توفي اليوم الخميس عن عمر يناهز 80 عاما.

وولد الأمير محمد في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول عام 1940 في مدينة عمان، وتلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان ثم انتسب إلى مدرسة بوسوليل في سويسرا وأنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون في المملكة المتحدة.

والتحق عامي 1956 و1957 بالكلية العسكرية في بغداد ثم انضم إلى الجيش العربي الأردني فور عودته إلى الأردن في كتيبة الحرس الملكي الخاص الأولى قبل أن يصبح المرافق العسكري لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال.

وخدم الوطن من خلال توليه عدة مناصب رسمية، فمنذ عام 1952 إلى عام 1962 كان وليا للعهد.

وفي عام 1970، أصدر الديوان الملكي قرارا بتعيينه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر الأردني، وعين في عام 1973 ممثلا شخصيا لجلالة الملك وما زال يشغل هذا المنصب حتى اليوم.

وترأس الراحل اللجنة العليا للسياحة وعين عدة مرات رئيسا لهيئة النيابة على العرش ونائبا لجلالة الملك أثناء سفره إلى خارج أرض الوطن.

ويحمل رتبة مشير فخرية في القوات المسلحة الأردنية والعديد من الأوسمة رفيعة الشأن من الأردن ومن دول أخرى.

وبالإضافة إلى اللغة العربية، كان يتحدث الأمير محمد بن طلال اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وملم أيضا بالألمانية والتركية.

وكان من مشجعي رياضات مختلفة منها الكاراتيه والشطرنج والرماية والصيد، كما أنه الرئيس الفخري للاتحاد الأردني للشطرنج والاتحاد البريطاني لرياضة (الكويو كوشينكاي).