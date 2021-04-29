شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش : سنقاتل بصرامة لتسوية قضية قبرص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمواصلة تمثيل مصالح جميع القبارصة في المحادثات المستقبلية بشأن الجزيرة المقسمة، حيث انتهت الجهود غير الرسمية لكسر الجمود "دون إيجاد أرضية مشتركة".

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي اليوم: "إننا لم نجد بعد أرضية مشتركة كافية للسماح باستئناف المفاوضات الرسمية فيما يتعلق بتسوية قضية قبرص".

وأضاف: "تمكنا من الاتفاق على أنني سأعقد في المستقبل القريب اجتماعاً آخر لـ 5+1 (الخمسة زائد الأمم المتحدة) مرة أخرى بهدف التحرك في اتجاه الوصول إلى أرضية مشتركة للسماح بإطلاق المفاوضات الرسمية ".

وأصرّ الأمين العام على عدم الاستسلام، مؤكداً أنه سيقاتل بصرامة من أجل الأمن والرفاهية لكل قبرصي من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، الذين يستحقون العيش معاً في سلام ورخاء.

وتأتي جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للمأزق القبرصي في أعقاب المشاورات التي أجرتها في الأشهر الأخيرة وكيلة الأمين العام جين هول لوت نيابة عنه.