شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا .. قانون السلامة من الحرائق يثير غضب المستأجرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثار قانون جديد للسلامة من الحرائق حالة من الغضب في بريطانيا، حيث إنه قد يجبر المستأجرين على إنفاق مبالغ كبيرة لتحديث المباني وجعلها أقل عرضة للحرائق.

ويهدف مشروع قانون السلامة من الحرائق، الذي دخل حيز التنفيذ في إنجلترا وويلز اليوم الخميس، إلى تحديد المسؤولية بشكل أكثر وضوحا عن السلامة من الحرائق بالمباني التي تحتوي على أكثر من منزل. وتم طرح القانون في أعقاب الحريق المميت في البرج الواقع غربي لندن، والذي أودى بحياة 72 شخصا بعدما انتشر حريق صغير بشكل سريع في جميع أنحاء المبنى بسبب واجهته القابلة للاشتعال. ويتم تطبيق قوانين منفصلة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.