الفياض يعلن تضمين الزيادة على رواتب الحشد بدءاً من الشهر الجاري

بغداد - ياسين صفوان - اعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، تضمين زيادة مرتبات منتسبي الحشد ابتداءً من شهر نيسان الحالي.



وقال الفياض في بيان انه "سيتم صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي لهذا الشهر مع الزيادة حيث سيكون مرتب المنتسب مليونا و415 الف دينار"، نافيا "صحة الانباء التي تحدثت عن وجود استقطاعات".



واضاف البيان ان "رئاسة الهيئة تتابع وباهتمام بالغ مع الجهات المختصة الاتفاق على الالية التي اعلنا عنها سابقا للوصول الى حل يتيح لنا استيعاب ابنائنا من المفسوخة عقودهم".