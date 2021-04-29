الكهرباء تؤكد: هناك تحسن سيطرأ على تجهيز الطاقة

وقال حنتوش في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "الزيارة المرتقبة التي سنجريها إلى إيران نأمل من خلالها تحقيق ما مخطط له من تجهيز الكميات المطلوبة من الغاز لجميع المحطات الكهربائية".

وأضاف أن " تحسناً سيطرأ على تجهيز الطاقة كما ان وزارة الكهرباء تحظى بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مشيراً إلى أن "جميع الوزارات تدعم جهود وزارة الكهرباء وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء".