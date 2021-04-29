شرطة بغداد تعلن ضبط 'منتوج نفطي' معد للتهريب

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن ضبط "منتوج نفطي" معد للتهريب شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "من خلال الممارسات الامنية ضمن مداخل العاصمة بغداد ضبطت مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد عجلتين اثنين تحمل كل منهما ١٨٠ برميل منتوج نفطي مجهول النوعية معد للتهريب وبدون اوراق رسمية سعة كل برميل ٢٠٥ لتر".

وأضاف البيان أنه "تم التحفظ على المضبوطات والبالغة ٣٦٠ برميلا مع العجلتين ومن كان يستقلهما تم تسليم المخالفين الى مركز شرطة نفط الرصافة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".