القوة الجوية يخسر أمام باختاكور ويودع دوري أبطال آسيا

وسجل باختاكور هدف المباراة الوحيد التي اقيمت على ملعب الشارقة في الامارات في الدقيقة 79 من المباراة عن طريق اللاعب الاوزبكي بولا تخوجا خولدور.

وبهذه النتيجة ودع فريق القوة الجوية دوري أبطال آسيا، بعد تذيله ترتيب المجموعة الثانية بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.