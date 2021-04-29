انت الان تتابع خبر القوة الجوية يخسر أمام باختاكور ويودع دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-29 | 18:56
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خسر فريق القوة الجوية، الخميس، أمام باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.
وسجل باختاكور هدف المباراة الوحيد التي اقيمت على ملعب الشارقة في الامارات في الدقيقة 79 من المباراة عن طريق اللاعب الاوزبكي بولا تخوجا خولدور.
وبهذه النتيجة ودع فريق القوة الجوية دوري أبطال آسيا، بعد تذيله ترتيب المجموعة الثانية بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.
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