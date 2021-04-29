اخبار العالم

القوة الجوية يخسر أمام باختاكور ويودع دوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القوة الجوية يخسر أمام باختاكور ويودع دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-29 | 18:56

القوة الجوية يخسر أمام باختاكور ويودع دوري أبطال آسيا

845 مشاهدة

خسر فريق القوة الجوية، الخميس، أمام باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.
وسجل باختاكور هدف المباراة الوحيد التي اقيمت على ملعب الشارقة في الامارات في الدقيقة 79 من المباراة عن طريق اللاعب الاوزبكي بولا تخوجا خولدور.

وبهذه النتيجة ودع فريق القوة الجوية دوري أبطال آسيا، بعد تذيله ترتيب المجموعة الثانية بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا