وزير إسرائيلي: الاتفاق مع إيران "سيء وسيدفع المنطقة نحو الحرب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، الاتفاق النووي المتبلور مع إيران في فيينا "سيء وسيدفع المنطقة نحو الحرب".

وقال وزير المخابرات الإسرائيلي، في تصريحات صحفية الخميس، إنه "اتفاق سيء سيدفع المنطقة نحو الحرب بسرعة".

وجدد كوهين التأكيد على موقف بلاده بأن "إسرائيل لا تعتبر أنها مقيدة بالجهود الدبلوماسية في هذا الصدد".

وأضاف: "أي طرف يسعى لمنافع قصيرة الأمد يجب أن يكون واعيا بالمدى الطويل.. لن تسمح إسرائيل لإيران بالحصول على أسلحة نووية".

وتابع: "إيران ليس لديها حصانة في أي مكان.. طائراتنا يمكنها أن تصل لأي موقع في الشرق الأوسط وبالطبع لإيران".

وأشار كوهين إلى أنه على القوى العالمية منع إيران من "زعزعة الاستقرار في دول أخرى" وتمويل الجماعات المسلحة إضافة لحرمانها من سبل تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ باليستية.

وكانت إسرائيل قالت إنها تتابع بقلق المحادثات الجارية في فيينا، وتدعو إلى عدم الاتفاق مع طهران وتكثيف الضغوط عليها.

والأربعاء، هاجم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إيران على خلفية البرنامج النووي، وقال إن طهران "تشكل تهديدًا للمنطقة بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار ودعمها لتنظيمات إرهابية".