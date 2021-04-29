وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الأردني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الديوان الملكي الأردني، الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للملك.

ونعى الديوان الملكي، في بيان، الأمير محمد بن طلال الذي توفي اليوم الخميس عن عمر يناهز 80 عاما.

ولد الأمير محمد بن طلال في عمان يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول عام 1940، وهو ثاني أبناء الملك الراحل طلال بن عبدالله الأول، والملكة الراحلة زين الشرف.

وأنهى دراسته الابتدائية والثانوية في عمان وسويسرا والمملكة المتحدة، والتحق بالكلية العسكرية في بغداد عامي 1956 و1957، وانضم بعد عودته إلى الأردن لصفوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في كتيبة الحرس الملكي الخاص الأولى.

تقلد مواقع ومناصب مهمة، كان أبرزها وليا للعهد خلال الأعوام 1952 وحتى عام 1962، ومرافقا عسكريا للملك الحسين بن طلال، ورئيسا لمجلس شيوخ العشائر، وممثلا خاصا للملك الحسين، كما تولى مهام نائب الملك أثناء سفره خارج البلاد.

توفى وهو يحمل رتبة مشير فخرية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، كما يحمل العديد من الأوسمة رفيعة الشأن من الأردن ودول أخرى.

وكان له إسهامات متميزة في مختلف الميادين الاجتماعية والثقافية والشبابية، أبرزها ترؤسه الفخري لاتحادي الشطرنج والرماية في المملكة، ورئاسته الفخرية للاتحاد البريطاني لرياضة الكاراتيه.

وسيشيع الجثمان بعد صلاة ظهر يوم الجمعة، بعد الصلاة عليه في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص ليوارى الثرى في الأضرحة الملكية.

