بعد قتال "داعش".. أكراد العراق يخشون مليشيات إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعب أكراد العراق دورًا كبيرا في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي، لكنهم قلقون من تهديد جديد يتمثل في المليشيات المدعومة من إيران.

وذكر موقع "صوت أمريكا" في تقرير نشره الخميس: "خلال الأسابيع الأخيرة، شهد إقليم كردستان عدة هجمات صاروخية وأخرى باستحدام طائرات دون طيار، استهدفت قواعد تضم قوات أمريكية وأجنبية، ما أسفر عن مقتل متعاقد واحد وجندي تركي، وجرح آخرين.



والأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالا برئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني؛ ليؤكد التزام واشنطن تجاه استقرار العراق وإقليم كردستان، وفق بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

وبالرغم من دعم الحكومات الغربية والولايات المتحدة، فإن الأكراد قلقون من الميليشيات المسلحة المدعومة إيرانيا، والمعروفة باسم الحشد الشعبي، وفق الموقع ذاته.

وفي هذا الإطار، قالت رويدا مصطفى، الناشطة السياسية الكردية البارزة: "ليس سرًا بالتأكيد أن إقليم كردستان سيواجه تهديد المليشيات التي لا تخضع للحساب والمدججة بالسلاح".

وأعربت مصطفى عن شعورها بالقلق إزاء عدم قدرة الإقليم على الدفاع عن نفسه؛ بسبب افتقاره للقوات الأمنية الموحدة.

وأضافت: "ما يحتاجه إقليم كردستان للبقاء يستلزم إرادة سياسية من الحزبين الرئيسيين للتفكير في الرحلة المقبلة، وتوحيد قوات البيشمركة خارج حدود الأحزاب السياسية."

وفي 14 أبريل/نيسان، استهدف هجومان منفصلان العاصمة أربيل. استخدم في احداهما طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات استهدفت مطار أربيل الدولي. في أول هجوم بطائرة مسيرة في المنطقة.

وقال دلاور علاء الدين، رئيس معهد أبحاث الشرق الأوسط ومقره أربيل: "في الواقع، يشكل استحواذ عناصر مسلحة من غير الدول على طائرات بدون طيار بالمنطقة المجاورة مباشرة لإقليم كردستان، مشكلة كبيرة".

وأضاف: "لا تستطيع حكومة الإقليم الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الجوية ولا الاعتماد على بغداد في السيطرة على المليشيات".

أما الهجوم الثاني الذي شهدته أربيل يوم 14 أبريل/ نيسان، فاستهدف قاعدة تركية، وأسفر عن مقتل جندي تركي، ما يزيد المخاوف من اندلاع صراع إقليمي واسع.

وبالرغم من أن تركيا لم ترد عسكريًا على الهجوم، لازالت التوترات شديدة في المنطقة خاصة بعد أن أرسلت تركيا مزيدا من القوات البرية إلى العراق الأسبوع الماضي لمواجهة المليشيات الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني.