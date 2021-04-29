لقاحات حكومة تونس.. جرعات "تمييزية" تفجر الغضب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضع صحي مأساوي يشهده التونسيون جراء كورونا ووفيات قياسية يقابلها "تمييز" حكومي فجر الغضب والاستنكار عبر العالمين الواقعي والافتراضي.

وأمس الأربعاء، أكد مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف بالإعلام مفدي المسدي، أنه تم الانطلاق في تلقيح أعضاء الحكومة ومستشاريها والمديرين العامين للمؤسسات العمومية وكتاب الدولة (مساعدو وزراء) ضد كورونا.

خطوة فجرت احتجاجا واسعا من قبل التونسيين عبر مواقع التواصل، على ما اعتبروه "فضيحة" جديدة لحكومة هشام المشيشي، على حد قول النائب منجي الرحوي، الذي أكد أنه "بين محاولة واستحثاث لتلقيح النواب وتمييزهم والتلقيح خلسة لأعضاء الحكومة، يُتركُ الشعب المسكين يواجه آفة الوباء لوحده".

وفي تدوينة عبر صفحته بموقع فيسبوك، أضاف النائب المعارض، أن "التمييز مرفوض وأدعو النواب الشرفاء إلى عدم الانخراط ومقاطعة هذه الجريمة، ربي معاك (معك) يا تونس".

بدوره، أكد غسان القصيبي، القيادي بـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية العمالية)، أن "عملية تلقيح أعضاء الحكومة وغيرهم في السرية فضيحة دولة باعتبار أنه تم التعسف على المنظومة وعلى شعب كامل ينتظر التلقيح".

وقال القصيبي، في تدوينة عبر فيسبوك: "إنها قمة الأنانية والانتهازية واحتقار شعب بأسره، شعب لم يعد لديه ثقة في أي منظومة تعتمد الوصولية والانتهازية".

وفي تصريحات إذاعية، أكد الدكتور رياض قويدر، عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا (لجنة استشارية تقدم المقترحات للجنة الوطنية الحكومية التي تتخذ القرارات)، أن تونس أصبحت الدولة الأولى عالميا في نسبة الوفيات بكورونا في المليون ساكن، والأولى في نسبة الإصابات مقارنة بإجمالي عدد التحاليل اليومية.

ودعا الدكتور قويدر، اليوم الخميس، إلى تمرير قانون حالة الطوارئ الصحية بشكل مستعجل، من أجل تطبيق إجراءات مجابهة كورونا بشكل صارم.

والأربعاء، سجلت تونس 119 وفاة بكورونا في أعلى حصيلة يومية للوباء.