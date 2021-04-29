تنفيذ مشروع أول جهاز غسيل كلوي محمول في كلية الهندسة جامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نجح فريق "HemoPure" المكون من طلاب برنامج الهندسة الطبية والحيوية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، في تنفيذ وتصميم أول جهاز غسيل كلوي محمول (Portable Hemodialysis machine) كمشروع تخرج.

وأوضح الدكتور صبري سرايا الذي أشرف على تنفيذ المشروع، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه يعد من آوائل النسخ المحمولة في مصر والذي يهدف إلى مساعدة كل مرضى الغسيل الكلوي أو المرضى المصابين بكورونا بمستشفيات العزل أو المرضى ذوي الإعاقة وكبار السن الذين يعانون من الفشل الكلوي، حيث يتميز بسهولة الاستخدام، كما أنه مهيأ للاستخدام المنزلي وخلال ساعات الراحة.

وأضاف أن الجهاز يتميز بوجود دائرة تعقيم تقوم بتعقيم الجهاز كليا قبل التشغيل، ونظام أمان ونظام تنبيه لحماية المرضى أثناء الاستخدام، ويمتاز أيضًا بأنه صالح للاستخدام الشخصي الفردي أو الجماعي مع مراعاة عدم انتقال أي عدوى من مريض لآخر.

ولفت إلى أن الجهاز سيوفر كل جلسات الغسيل الكلوي في المنزل بما يضمن راحة المرضى ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوفير المجهود والوقت والمال، ويتوافر الجهاز بنسخته الحالية بسعر يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه فقط، وهي بذلك أقل بكثير من متوسط التكلفة الكلية لمريض الغسيل سنوياً، والتي وصلت إلى 75 ألف جنيه بالإضافة إلى سعر الجهاز البالغ 250 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الفريق يعمل حاليًا على تحويل الجهاز لشركة ناشئة وجلب فرص الاستثمار ودخول الجهاز في مرحلة الإنتاج الكمي.