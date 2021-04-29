طالبان: القوات الأمريكية تنقل نظاما صاروخيا متطورا إلى أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (بي بي سي):

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إنهم نقلوا نظامًا صاروخيا متعدد الاستخدامات من الكويت إلى أفغانستان لحماية القوات الأمريكية أثناء انسحابها.

و يمكن تثبيت نظام الصواريخ المتحرك على ظهر شاحنة، ويمكنه إطلاق ستة صواريخ دفعة واحدة على هدف واحد عن بعد 70 كيلومترا.

استخدم هذا النظام الصاروخي في منطقة "هلمند ثري" قبل ثلاث سنوات عندما عزي تمكن القوات الأمريكية من تدمير مركز قيادة طالبان إلى دقة وقوة هذا الصاروخ.

وتقول الولايات المتحدة إنها ستسحب جميع قواتها بحلول الحادي عشر من سبتمبر أي بعد بضعة أشهر من الموعد النهائي الذي وافقت عليه في الاتفاق الثنائي العام الماضي مع طالبان.