أول بلد أوروبي يطعّم أكثر من مليون في يوم واحد

ابوظبي - سيف اليزيد - تحث العديد من دول العالم الخطى من أجل تسريع الحملات الوطنية للتطعيم التي تعتبر المخرج من القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت العديد من الدول تخطط لإنهاء الإغلاق تدريجياً مع تقدم حملات التطعيم.

وأعطت ألمانيا، اليوم الأربعاء، 1,1 مليون جرعة لقاح ضد كورونا لتصير أول دولة أوروبية تتجاوز عتبة مليون تطعيم خلال 24 ساعة.

استعملت أكبر دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة 1,089 مليون جرعة لقاح خلال يوم، وفق ما أعلن الخميس وزير الصحة ينس سبان.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحافي «يظهر ذلك إلى أي مدى سرّعنا» حملة التطعيم.

وحدها الصين والولايات المتحدة والهند حققت نتائج تطعيم أعلى خلال 24 ساعة.

ارتفع معدل التطعيم اليومي في ألمانيا من 0,71 بالمئة من السكان على امتداد الأسبوع الفائت إلى 1,3 بالمئة اليوم الأربعاء.

في الإجمال، تلقى 26 بالمئة من سكان ألمانيا جرعة لقاح واحدة، في حين صار 7,5 بالمئة محصنين بالكامل.

يأتي ذلك تزامنا مع رصد السلطات الصحية عدة إصابات بالنسخة المتحورة الهندية لفيروس كورونا.

وقال لوثر فيلر مدير معهد روبرت كوخ، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، "عزلنا عدة حالات في ألمانيا، سننشر تقريرا جديدا غدا".

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، رصد هذه النسخة في 17 بلدا، عدد منها في أوروبا.

وحذّرت المنظمة من تخفيف القيود السارية حاليا في دول أوروبية عدة، وقالت إن "الوضع في الهند يمكن أن يتكرر في أي مكان".