نيويورك تحدد موعداً لفتح الأنشطة والمحلات بالكامل

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أعلن بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك، اليوم الخميس، موعدا محدد إعادة فتح كامل الأنشطة والمحلات في المدينة بعد أكثر من عام على عمليات الإغلاق التي سببها فيروس كورونا المستجد.

وقال دي بلاسيو إن المسؤولين يخططون "لإعادة الفتح الكامل" للمدينة في الأول من يوليو المقبل.

وأضاف لمحطة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية الأميركية "نحن مستعدون لفتح المتاجر وفتح مكاتب الشركات والمسارح بكامل طاقتنا".

وقال إن تفاؤله بقدرة أكبر مدن البلاد على العودة إلى المستوى الطبيعي للتشغيل يرجع بشكل كبير إلى أنه تم إعطاء 6.3 مليون جرعة لقاح بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 8.3 مليون نسمة.

ولم يتضح على الفور كيف ستتوافق خطط رئيس البلدية مع خطط حكومة الولاية التي تتحكم في قيود تشغيل المطاعم والشركات.

وبدأت مسارح "برودواي" إعادة فتح أبوابها هذا الشهر لعروض خاصة أمام عدد محدود من الجمهور. وحدد منتجون كثيرون الأول من يونيو لإعادة فتح مسارحهم.