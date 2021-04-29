ماكرون يحدد تاريخ رفع قيود «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم فرنسا تخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا على أربع مراحل بداية من 3 مايو وحتى 30 يونيو، حسبما نقلت صحيفة لو باريزيان عن تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن ماكرون قال أيضاً إنه سوف يتم رفع القيود المفروضة على السفر الداخلي اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

كما سيتم تأخير موعد حظر التجوال اليومي ليبدأ الساعة التاسعة مساء بدلاً من السابعة مساء بالتوقيت المحلي حالياً اعتباراً من 19 مايو وتأخيره مرة أخرى ليبدأ الساعة 0100 مساء اعتباراً من 9 يونيو، قبل رفعه تماما في 30 يونيو، حسبما ذكرت صحيفة لو باريزيان اليوم الخميس.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم إعادة فتح أماكن العمل والمتاحف ودور السينما والمسارح والأماكن المفتوحة في المقاهي والمطاعم اعتباراً من 19 مايو.