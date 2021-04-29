فرنسا تعلن موعد رفع حظر التجول

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - أبريل - 2021 7:51 مساءً

حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، 30 يونيو القادم موعداً لرفع حظر التجوال المفروض لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس ماكرون للصحافة المحلية الخميس أنه سيتم تأخير ساعة حظر التجول إلى التاسعة مساء في 19 مايو ثم إلى الحادية عشرة مساء في 9 يونيو قبل رفعه تماما في 30 يونيو.

كما ستتمكن المتاجر وشرفات الحانات والمطاعم والمواقع الثقافية وبينها دور السينما والمتاحف من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأربعاء 19 مايو، على أن تفتح الصالات الرياضية مجددا في 9 يونيو، بحسب الرئيس الفرنسي.

وأضاف ماكرون أنه سيتم السماح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتبارا من 30 يونيو مع إبراز إفادة صحية .

وقال مصدر مطلع لرويترز إن السائحين الأجانب الذين يحملون “جواز مرور صحيا” سيسمح لهم اعتبارا من التاسع من يونيو بزيارة فرنسا.