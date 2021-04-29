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ليستر: أميركا تريد الاستقرار في سوريا من خلال عملية سلام وليس انتخابات زائفة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أبريل 2021 07:21 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - أبريل - 2021 6:47 مساءً

تشارلز ليستر

غرّد مدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر على صفحته عبر “تويتر” كاتباً “تحدّث القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية في الشرق الأوسط جوي هود عن سوريا قائلاً: تريد الولايات المتحدة الاستقرار في سوريا من خلال عملية سلام بوساطة الأمم المتحدة، وليس من خلال انتخابات زائفة يفوز فيها بشار بنسبة 99.9٪ من الأصوات، إنّ الولايات المتحدة تريد الحرية لعشرة آلاف معتقل”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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