لمواجهة كورونا.. الجزائر تمدد حظر التجوال لـ19 محافظة

محمد الفلاح - الخميس 29 أبريل 2021

قرر رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، الخميس، مد إجراءات حظر التجوال من 9 محافظات إلى 19 محافظة من أصل 58 لمدة 21 يوما، اعتبارا من 1 مايو/أيار المقبل، لمواجهة تفشي جائحة كورونا.



ويسري حظر التجوال بداية من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا من اليوم التالي، ويخص محافظات منها أدرار والأغواط وباتنة وبجاية والبليدة والجزائر العاصمة.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء أنه يمكن للمحافظين، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل محافظة، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدة أو مكانا أو حيا أو أكثر يشهد بؤرا للعدوى.

ودعت الحكومة الجزائرية مواطنيها للتحلي باليقظة، والحفاظ على أقصى درجة من التعبئة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، من خلال مواصلة التقيّد الصارم بالتدابير الوقائية الـموصى بها، على غرار التباعد الجسدي، والارتداء الإجباري للقناع، وغسل اليدين باستمرار.