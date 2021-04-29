"بزنس الفدية" بجنوب السودان.. مسلحون يختطفون 9 مسافرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 9 مسافرين اختطفهم مسلحون بدولة جنوب السودان، وطالبوا بفدية مقابل تحريرهم، في "بزنس" ينتعش وسط العنف المتنامي بمناطق مختلفة من البلاد.

وقال فيليب لادو جيمبيكي، عضو المجلس التشريعي السابق لمقاطعة تركيكا: "تلقيت اتصالا هاتفيا يفيد باختطاف 9 أشخاص كانوا مسافرين إلى المنطقة من قبل مسلحين مجهولين".

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن عملية الاختطاف جاءت بعد أن نصب المسلحون كمينا على الطريق يوم الثلاثاء الماضي".

وأفاد يجيمبيكي بأنه استطاع الاتصال بأحد المختطفين الذي أكد له بأنهم تعرضوا لكمين، وهم الآن في منطقة مجهولة مع مختطفيهم الذين يطالبون بدفع فدية تقدر بـ 45 مليون جنيه (جنوب سوداني) مقابل إطلاق سراحهم.

من جهته، طالب جيمس لينو ملو، محافظ مقاطعة تيركيكا، بإطلاق سراح المختطفين بدون أي شروط.

وقال ملو، في تصريح لـ"الخليج 365": "نعم، لقد قام مسلحون مجهولون باختطاف 9 أشخاص كانوا في طريقهم من العاصمة جوبا إلى مدينة تيركيكا، وتشترط المجموعة التي نفذت العملية دفع مبلغ من المال مقابل إطلاق سراحهم، لكننا في الحكومة نطالبهم بأن يطلقوا سراح الضحايا فورا ودون أي شروط أو مقابل".

وتعتبر الحادثة الأولى من نوعها التي تشهدها البلاد منذ اندلاع أعمال العنف المسلح في العام 2013.

وتعد منطقة تيركيكا واحدة من المناطق التي تقطنها مجموعات رعوية من المنداري الذين يتجولون مسلحين بغرض حماية حيواناتهم من الغارات المتواترة.