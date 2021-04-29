محامٍ هولندي.. مبعوث أوروبا للسلام بالشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عيّن المجلس الأوروبي، الخميس، الهولندي سفين كوبمانس ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وسوف يتولى كوبمانس المهمة من الأول من مايو/أيار وحتى 28 فبراير/شباط عام 2023.



وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن كوبمانس يتمتع بخبرة كبيرة في مجالات مفاوضات السلام والدبلوماسية كما أنه محام دولي.



وأضاف أن كوبمانس تولى عضوية البرلمان الهولندي في الفترة بين عامي 2017 و2021 حيث كان متحدثا رسميا عن لجنة الشؤون الخارجية ورئيس وفد الجمعية البرلمانية لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأشار البيان إلى أن عمل المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يتمثل في المساهمة النشطة في التسوية النهائية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين بالإضافة الى الاتصال الوثيق بجميع أطراف عملية السلام والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة مثل جامعة الدول العربية.

كما يدعم الممثل الخاص عمل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في هذه القضية والاطلاع العام على جمیع أنشطة الاتحاد الأوروبي الإقليمية المرتبطة بعملية السلام في الشرق الأوسط.