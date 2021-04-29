روسيا تسجل 364 وفاة و9284 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا تسجيل 364 حالة وفاة و9284 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"خلال الساعات الـ 24 الماضية .



وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - ان إجمالي عدد الوفيات بالفيروس أصبح 109 آلاف 731حالة ،فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أربعة ملايين و796ألفا و557 إصابة.

وأشار المركز الى تماثل 8442 شخصا للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و419 ألفا 540 مع بقاء267 ألفا و 286 حالة نشطة.