تسجيل 41 وفاة و 6926 إصابة جديدة بكورونا بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أفاد تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية في جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 15433 حالة وفاة.



وذكر تقرير الوزارة أنه تم تسجيل 6926 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و58 ألفا و794 إصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 7360 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 934 ألفاً و935 حالة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 47 ألفا و 306 فحوصا مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و 292 ألفا و52 حالة.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 342 ألفا و 252 شخصاً.