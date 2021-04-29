مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: إيران تمثل خطرًا على أمن الولايات المتحدة والعالم أجمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينز، إن إيران تمثل خطرًا على أمن الولايات المتحدة والعالم أجمع.



وأضافت هينز، خلال جلسة استماع في الكونجرس، أن إيران تستخدم العراق كساحة حرب لفرض تأثيرها على المنطقة.

وأشارت إلى أن طهران تمتلك شبكات واسعة تعمل بالوكالة ومستعدة لاستخدام العنف ضد بلادنا وحلفائنا.

وأوضحت أن إيران مستمرة في ممارساتها المزعزعة لاستقرار اليمن.

كما أكدت على أن تنظيمي القاعدة وداعش لا يزالان يمثلان خطرًا على الأمن العالمي.