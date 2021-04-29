شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تلقح أكثر من مليون شخص خلال يوم واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

استعملت ألمانيا الأربعاء 1,1 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، لتصبح أول دولة أوروبية تتجاوز عتبة مليون تطعيم خلال 24 ساعة، في وقت رصدت برلين عدة إصابات بالنسخة المتحورة الهندية.

واستعملت أكبر دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة 1,089 مليون جرعة لقاح خلال يوم، وفق ما أعلن الخميس وزير الصحة ينس سبان.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي: "يظهر ذلك إلى أي مدى سرّعنا" حملة التطعيم.

وفقط الصين والولايات المتحدة والهند، حققت نتائج تلقيح أعلى خلال 24 ساعة.

وارتفع معدل التطعيم اليومي في ألمانيا من 0,71 بالمئة من السكان على امتداد الأسبوع الفائت إلى 1,3 بالمئة يوم الأربعاء.

وفي الإجمال، تلقى 26 بالمئة من سكان ألمانيا جرعة لقاح واحدة، في حين صار 7,5 بالمئة محصنين بالكامل.

ويأتي ذلك تزامناً مع رصد السلطات الصحية عدة إصابات بالنسخة المتحورة الهندية لفيروس كورونا.

وقال مدير معهد روبرت كوخ لوثر فيلر خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "عزلنا عدة حالات في ألمانيا، سننشر تقريراً جديداً غداً".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الثلاثاء رصد هذه النسخة في 17 بلداً، عدد منها في أوروبا.

وحذّرت المنظمة من تخفيف القيود السارية حالياً في عدة دول أوروبية، وقالت إن "الوضع في الهند يمكن أن يتكرر في أي مكان".