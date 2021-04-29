شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما تقطعت بهم السبل.. عراقيون في الهند يناشدون بسرعة إجلائهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت جائحة كورونا التي خلفت مأساة مروّعة في الهند، بظلالها على مئات العراقيين العالقين هناك، بعدما ذهبوا للعلاج فيها، فتقطعت بهم السبل، بعد إيقاف العراق الرحلات الجوية مع نيودلهي، عقب تفشي النسخة المتحورة من الفيروس القاتل.

ومنذ أيام يبث عراقيون عالقون في الهند، فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تناشد مسؤوليهم في بغداد بسرعة إجلائهم إلى بلادهم، بعدما نفدت أموالهم وأصبحوا يفترشون الأرض وباتوا في وضع يرثى له، في ظل تزايد الإصابات في البلاد بشكل مفزع، واكتظاظ المستشفيات بالمصابين، كما أن بعضهم عالق منذ شهرين.

العالقون أكدوا أن عدداً كبيراً من المرضى مصابون بأمراض معقدة من بينها السرطان، مشيرين إلى وجود وفيات بينهم، وإلى أن أغلبية الموجودين هم من العائلات والنساء والأطفال.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عقد اجتماع طارئ بعد تلقيها مناشدات مواطنيها هناك لإجلائهم عبر فهم عالقون في الهند منذ شهرين، والمستشفيات الهندية لم تعد تستقبلهم، ولم يعد باستطاعتهم البقاء في الهند بسبب تفاقم الأوضاع الصحية.

رحلات استثنائية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف: «تابعنا تطورات الأوضاع على المستوى الصحي في الهند، وقامت خلية الأزمة في الوزارة بعقد اجتماع طارئ، لمتابعة تطورات الوضع الصحي وانعكاساته على العراقيين المسافرين إلى الهند بغرض العلاج والدراسة والأغراض الأخرى».

وأكد الصحاف أن خلية الأزمة بالوزارة فاتحت وزارة الصحة والخطوط الجوية العراقية بشكل عاجل لتوفير رحلات استثنائية لإعادة العراقيين العالقين، لافتاً إلى أن أعدادهم لا يمكن حصرها لأن المواطنين لا يتواصلون كلهم مع السفارة.

واختتم حديثه إلى العالقين قائلاً: «إن سفارة العراق تطمئن العراقيين هناك، ونحن نقول اطمئنوا سنكون عندكم قريباً وبإجراءات وطنية عراقية عاجلة، لن نترككم، والتنسيق بأعلى مستوى مع الخطوط الجوية العراقية ووزارة الصحة».

«وكالات»