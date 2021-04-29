شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة نيويورك "ستفتح بالكامل" مطلع يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك الخميس، إن المسؤولين يخططون "لإعادة الفتح الكامل" للمدينة في الأول من يوليو/تموز بعد أكثر من عام على عمليات الإغلاق التي سببها فيروس كورونا.

وأضاف دي بلاسيو لمحطة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية: "نحن مستعدون لفتح المتاجر ومكاتب الشركات والمسارح بكامل طاقتنا".

ولفت إلى أن تفاؤله بقدرة أكبر مدن البلاد على العودة للمستوى الطبيعي للتشغيل، يرجع بشكل كبير إلى أنه تم إعطاء 6.3 مليون جرعة لقاح بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 8.3 مليون نسمة.

ولم يتضح على الفور كيف ستتوافق خطط رئيس البلدية مع خطط حكومة الولاية التي تتحكم في قيود تشغيل المطاعم والشركات.

وبدأت مسارح برودواي إعادة بفتح أبوابها هذا الشهر لعروض خاصة أمام عدد محدود من الجمهور، وحدد منتجون كثيرون الأول من يونيو/حزيران لإعادة فتح مسارحهم.