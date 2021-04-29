شكرا لقرائتكم خبر عن بلغاريا تطرد دبلوماسياً روسياً على خلفية تحقيق في انفجارات مخازن أسلحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوفيا - رويترز

أعلنت بلغاريا الخميس طرد دبلوماسي روسي بعدما قال ممثلو ادعاء إنهم يشتبهون في ضلوع موسكو في أربعة انفجارات وقعت بمخازن أسلحة بلغارية.

وخلال اجتماع مع السفير الروسي، طلبت وزيرة الخارجية إيكاترينا زاهاريفا تعاون روسيا بالكامل مع التحقيقات التي تجريها بلغاريا بشأن الانفجارات، ومحاولات تسميم تاجر الأسلحة البلغاري إميليان جبريف.، فيما نددت موسكو بالتحقيق، وتوعدت بالرد على طرد الدبلوماسي.

وطرد الدبلوماسي الروسي هو الأحدث ضمن سلسلة خلافات دبلوماسية بين روسيا وجمهوريات سوفييتية سابقة في أعقاب اتهام جمهورية التشيك لها بالمسؤولية عن انفجار في مخزن أسلحة عام 2014.

وقال زاهاريفا، إن بلغاريا تحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الإجراءات، وطالبت الدبلوماسيين الروس بالامتناع عن ارتكاب أفعال غير ملائمة لوضعهم.

وطردت بلغاريا، التي كانت ذات يوم أقرب حليف للاتحاد السوفييتي السابق في أوروبا الشرقية، ثمانية دبلوماسيين روس آخرين بتهمة التجسس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.