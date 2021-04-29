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ماكرون يعلن تخفيفاً تدريجياً للتدابير الصحية ورفع حظر التجول نهاية يونيو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحافة المحلية الخميس، أنه سيتم تأخير ساعة حظر التجول إلى التاسعة مساء في 19 أيار/مايو، ثم إلى الحادية عشرة مساء في 9 حزيران/يونيو، قبل رفعه تماماً في 30 حزيران/يونيو.
كما ستتمكن المتاجر وشرفات الحانات والمطاعم والمواقع الثقافية، وبينها دور السينما والمتاحف، من إعادة فتح أبوابها اعتباراً من الأربعاء 19 أيار/مايو، على أن تفتح الصالات مجدداً في 9 حزيران/يونيو، بحسب الرئيس.
وأضاف ماكرون أنه سيتم السماح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتباراً من 30 حزيران/يونيو، مع إبراز إفادة صحية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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