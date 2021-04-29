شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحظر استخدام سجائر المنثول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها ستقترح حظراً على السجائر بنكهة المنثول في الولايات المتحدة، مما يشكل ضغطاً على مبيعات السجائر المستقبلية للشركات العاملة في صناعة التبغ.

والمنثول هو أحدث نكهة مسموح بها للسجائر، وفقاً لإدارة الغذاء والدواء، ويستهلكها الشباب والأفراد من ذوي الدخل المنخفض بصورة غير متكافئة.

وقالت الوكالة إن تدخين منتجات التبغ هو السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها في البلاد. وتخطط لتنفيذ معايير جديدة للتخلص من المنثول في السجائر خلال العام المقبل، وإلغاء جميع النكهات المميزة، بما في ذلك المنثول.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من المداولات بين مسؤولي الصحة العامة، من أجل مساعدة المدخنين على التحول إلى طرق أقل ضرراً مثل السجائر الإلكترونية، أو الإقلاع عن التدخين تماماً. (وكالات)