شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني أسرع نمو للاقتصاد الأمريكي منذ 2003.. مستوى قياسي لـ«إس آند بي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز مؤشر ستاندرد آند بورز في وول ستريت إلى مستوى قياسي جديد، الخميس بعد نتائج أرباح ضخمة من اثنتين من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم: «أبل» و«فيسبوك»، فيما تلقت المؤشرات الدعم من تسجيل الاقتصاد الأمريكي لنمو قوي في الربع الاول.

وارتفع مؤشر داو جونز 140 نقطة بينما أضاف ستاندرد آند بورز 0.6% وسجل أعلى مستوى جديد على الإطلاق. أضاف مؤشر ناسداك 0.5% مع ارتفاع أمازون 0.7% وألفابت 1.15% وأبل 0.34% وفيسبوك 5.57%.

بيانات النمو

وتسارع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام مدفوعا بالمساعدات الحكومية الضخمة للأسر والشركات، مما يمهد الطريق لأداء هذا العام يُتوقع أن يكون الأقوى في نحو أربعة عقود.

وقالت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي للشهور الثلاثة الأولى من العام الخميس إنه زاد بوتيرة سنوية 6.4% خلال ربع السنة الماضي. وهذه الوتيرة هي ثاني أسرع معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من 2003 وتعقب معدلا بلغ 4.3 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة 6.1 بالمئة في الفترة من يناير حتى مارس.

ينتعش الاقتصاد الأمريكي أسرع من منافسيه العالميين، بفضل جولتين إضافيتين من أموال المساعدات المرتبطة بكوفيد-19 من واشنطن وأيضا انحسار القلق حيال الجائحة، مما دعم الطلب المحلي وسمح لأنشطة الخدمات مثل المطاعم والحانات بإعادة فتح أبوابها.

إعانات البطالة

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الخميس أن 553 ألفا قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة الحكومية خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل، مقارنة مع 566 ألفا في الفترة السابقة.

ومع أن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى تراجعت من المستوى القياسي البالغ 6.149 مليون والمسجل في أوائل أبريل 2020، فإنها ما زالت أعلى بكثير من نطاق يتراوح بين 200 ألف و250 ألف والذي يعتبر متسقا مع سوق عمل قوية.(رويترز)

