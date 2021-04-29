شكرا لقرائتكم خبر عن 40 لاعباً ولاعبة في بطولة الشارقة الدولية للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مصعب الفكي

تنطلق مساء اليوم الخميس النسخة الـ26 من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع 2021، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من 15 دولة تم اختيارهم من اللاعبين والأساتذة الكبار من داخل وخارج الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء، بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج للإعلان عن تفاصيل البطولة، بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمران عبدالله النعيمي نائب الرئيس، وجمال عيسى المدفع الأمين العام رئيس الجهاز الفني، وسعيد العاجل، ممثلاً لمجلس الشارقة الرياضي ووهيب جعفر الزرعوني، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي وعلي سعيد الجلاف المدير المالي، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وفي بداية المؤتمر رحب الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، بالحضور، متقدماً بوافر الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لرعايته للبطولة ولمكارمه الدائمة للنادي وللاعبين، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، لرعايتهما للأنشطة الرياضية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأعضاء المجلس.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، أن البطولة تقام على الرقعة بحضور جميع اللاعبين فوق سن 18 سنة، بعد أن استمرت البطولات تقام «أون لاين» لما يزيد على عام ونصف العام، بسبب جائحة كورونا، حيث اتخذت إدارة النادي بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وإدارة الأزمات والطوارئ بالشارقة، كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وسيتم إجراء الفحوص اللازمة للاعبين والحكام قبل البطولة، والالتزام بكافة البروتوكولات الاحترازية والوقائية.

وقال: «تنظيم هذه الأحداث وإعادتها فوق الرقعة يستهدف توفير فرصة للاعبي المنتخب الوطني وللاعبي النادي الذين نعمل على تأهيلهم وإعدادهم لتبوؤ منصات التتويج العالمية وتشريف الدولة، بعد أن يتعافى العالم من الجائحة، حيث تعبر البطولة عن بدء التعافي التدريجي للمجتمع الرياضي والشطرنجي.

كما أشاد رئيس النادي بدعم الصحافة ووسائل الإعلام الذين كان لهم دعم وموقف مؤثر وداعم لإنجاح نشاط النادي ولجميع البطولات والأحداث الرياضية التي تنظم على مستوى الدولة.

من جانبه تقدم جمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي، رئيس اللجنة الفنية، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته للبطولة ودعمه لكافة أنشطة النادي وللاعبين. وأكد مشاركة عدد كبير من اللاعبين من ذوي الألقاب الدولية والتصنيفات العالية من 15 دولة، منها عدد من الدول العريقة في عالم الشطرنج وأبطال عالميون. وأعلن أن البطولة أصبحت محط اهتمام وانتباه اللاعبين الكبار مبيناً أن جائحة كورونا أثرت في جميع الأحداث الرياضية عبر العالم، متمنياً أن تعود البطولة للتطور عاماً بعد عام.

وأوضح الحكم الدولي فيصل محمد الحمادي رئيس لجنة حكام البطولة، أن البطولة ستشهد خمس جولات في اليوم الأول وأربعاً في اليوم الثاني حتى انتهاء المسابقات التي تنظم من تسع جولات، طبقاً للنظام السويسري، وسيتم تطبيق نظام كسر التعادل في حالة التعادل على المراكز، وسيتم عمل التزويج للاعبي للجولة الأولى في التاسعة من مساء الخميس، إضافة إلى وجود بث مباشر على المواقع الإلكترونية لجميع الطاولات.

جوائز البطولة

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين الأوائل، حيث سينال صاحب المركز الأول 4000 درهم، والثاني 2750 درهماً، والثالث 2250 درهماً، والرابع 1750 درهماً، والخامس 1500 درهم، والسادس 1250 درهماً، والسابع 1000 درهم، والثامن 750 درهماً. وخصصت جائزة لأفضل لاعب من الإمارات وجاءت لأفضل لاعب في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

اللجنة المنظمة

وشكّل النادي اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيساً، وجمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي، رئيس الجهاز الفني نائباً للرئيس، وفيصل الحمادي رئيساً للحكام وعلي سعيد الجلاف مديراً مالياً.

ويشارك في تحكيم البطولة الحكم الدولي حسان توردلييف من أوزبكستان، وضحى المعلم من سوريا، والحكم الدولي إحسان جواد لبرنامج التزويج للاعبين، وتضم لجنة العلاقات العامة يعقوب بركات وحسين زيدان، وأبوبكر ناجور كما ستتم الاستعانة بعدد من المتطوعين للعمل ضمن العلاقات العامة في البطولة.