شكرا لقرائتكم خبر عن 5.6 مليار جنيه حصيلة متوقعة للضرائب العقارية فى الموازنة العامة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، القيمة التقديرية للحصيلة المتوقعة للضرائب العقارية في الموازنة الجديدة، مؤكدا أنه من المتوقع أن تحقق الضرائب العقارية حصيلة نحو 5.6 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022، وهو ما يمثل نحو 0.08 % من الناتج المحلى الإجمالى.

ووفقا للبيان المالى، تأتي هذه الحصيلة المستهدفة نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية، والتى سيتم استخدامها فى الحصر للمبانى لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى التوسع فى العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية، والذى تم تفعيله فى أبريل 2017.

جدير بالذكر أن البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، الذى ألقاه وزير المالية أمام مجلس النواب، أشار إلى أن الحكومة تهدف لتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة، مثل التسعير الذى يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضي بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة".