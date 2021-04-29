شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال رئيس مجلس الشيوخ فى رسالته: "قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية... بصادق مشاعر المحبة والسلام يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ ان اهنئ قداستكم والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد متمنياً لقداستكم بموفور الصحة والبركات وأن يعيده علينا ونحن في رباط الأخوة والمحبة الذي يربط أبناء الشعب الواحد مسلمين ومسيحيين ضاربين أروع الأمثلة في التكافل والتضامن... حفظ الله مصر وبارك شعبها وحفظ قداستكم وكل عام وأنتم بخير".