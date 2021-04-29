شرطة النجدة تنقذ شاب من الأنتحار في كربلاء

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الخميس، عن انقاذ شاب كان يحاول الانتحار في منطقة حي العسكري بمحافظة كربلاء.





وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365 : انه " ضمن الجهود الإنسانية لقيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت ،استطاعت دوريات قسم شرطة النجدة من إقناع شاب بالعدول عن الأنتحار في منطقة حي العسكري وتحديداً في ساحة لكرة القدم ،

, وقد لاحظت دورية النجدة في تلك المنطقة شاب من مواليد 1999 وهو يروم الانتحار في محاولة لحرق نفسة بمادة البنزين مما دعا منتسبي شرطة النجدة للتدخل فوراً سعياً منهم لأنقاذة".

واضاف البيان "بعد أن بادر المنتسبين بالتحدث مع الشاب وأن الأمر الذي يفعله هو يخالف شرع الله ولا حاجة لقيامه بالأنتحار فإن كل مشكلة ولها حل مهما كانت حيث استمر الحديث معه لمدة ساعة كاملة تم من خلالها اقناع الشاب أخيراً بالعدول عن قراره والذي تبين أنه يعاني من مشاكل عائلية وعبر منتسبي شرطة النجدة عن استعدادهم للتواصل مع أفراد عائلة وتقديم يد العون بغية الحفاظ على سلامة ولدهم والمحافظة على حياته".