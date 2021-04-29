انت الان تتابع خبر الاستخبارات تضبط صواريخ ضد الدروع واسلحة متنوعة في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، انه بالتعاون مع فرقة الرد السريع تم ضبط صواريخ ضد الدروع واسلحة متنوعة في ديالى.

