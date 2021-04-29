سفير بريطانيا عن إنفاذ القانون بـ"تجراي" الإثيوبي: ساهم بالسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد سفير المملكة المتحدة في إثيوبيا، أليستير ماكفيل، بعملية إنفاذ القانون في إقليم تجراي، معتبرا أنها ساهمت بإحلال السلام.

جاء ذلك في مقابلة أجراها السفير البريطاني، الخميس، مع رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، وفق تصريحات نقلتها إذاعة "فانا" المحلية.

وقال ماكفيل إن عملية إنفاذ القانون في إقليم تجراي شمالي إثيوبيا ساهمت في ضمان سيادة القانون وإحلال السلام بالمنطقة، مؤكدا على دعم لندن لأديس أبابا في كافة المجالات.



ووفق المصدر نفسه، بحث الجانبان الوضع الراهن في إثيوبيا، فضلا عن قضايا السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي.



وأشاد السفير ماكفيل بالعلاقات الثنائية، مؤكدا أنها ستلعب دورًا كبيرًا في إضافة زخم لعلاقات المملكة المتحدة مع الدول الأفريقية.

ولفت إلى أن مناقشاته مع الجنرال برهانو تركزت على قضايا الأمن والسلام والقضايا ذات الصلة لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة، متعهدا بأن تقدم المملكة المتحدة الدعم للقضايا الأخرى ذات الصلة.

من جانبه، قال رئيس الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو إن أديس أبابا تركز، من خلال عملها، على سلام دائم في المنطقة وتعزيز عملية حفظ السلام القارية.

وأضاف أن قوات الدفاع الإثيوبية في وضع جيد للحفاظ على السلام والأمن في البلاد، بحسب المصدر نفسه.

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها، والوصول إلى "مقلي" عاصمة الإقليم في الـ28 من الشهر نفسه.